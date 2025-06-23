شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أوروبي مرتقب يناقش التصعيد في إيران وأزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعًا مهمًا غدًا لبحث تطورات الأزمة الإيرانية، ضمن أجندة موسعة تشمل عدة ملفات تتعلق بالشرق الأوسط والعالم.

وأوضح المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري حسن، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يأتي بعد جلسة سابقة غير رسمية عُقدت عبر الفيديو قبل أيام من الضربات الأمريكية، مشيرًا إلى أن التوتر المتصاعد في المنطقة فرض نفسه بقوة على جدول أعمال اللقاء.

وأضاف أن تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي، مثل كايا كالاس وأورسولا فون دير لاين، اتسمت بنوع من التوازن، حيث تضمنت إدانة ضمنية للضربات الأمريكية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة التزام إيران بعدم التصعيد.

وتابع المنيري أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإصدار موقف موحد يدين التصعيد من دون المساس بمصالحه أو الإضرار بعلاقاته مع الأطراف المختلفة، مع التشديد على احترام القانون الدولي.

ولفت إلى أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى تداعيات محتملة لإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أسواق الطاقة العالمية ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية داخل أوروبا.

وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا ودور روسيا في دعم إيران سيكونان ضمن الموضوعات المطروحة، إلى جانب التوترات مع الصين على خلفية اتهامات بشن هجمات إلكترونية، مما يوضح أن الاجتماع سيشهد مناقشات حول ملفات أمنية واستراتيجية شديدة التعقيد.