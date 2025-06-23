شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بعدما شنت غارة بصاروخ واحد على الأقل استهدفت خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص داخل الخيمة، إلى جانب ثلاثة آخرين في الخيام المجاورة نتيجة شدة الانفجار.

وأوضح جبر أن الغارة استهدفت منطقة مكتظة بخيام النازحين، في الجهة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن دمار واسع وسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين.

وأورد المراسل شهادة أحد المواطنين المفجوعين، الذي قال: "ابني وزوجته وطفلان صغيران كانوا نائمين في الخيمة بعد أن دُمّر بيتهم، استهدفهم الطيران الإسرائيلي بصاروخ وقتلهم جميعاً، هذه جريمة أخرى تضاف إلى سجل الاحتلال، لا دين ولا ضمير ولا أحد يوقفه عند حده".

وأشار جبر إلى أن هذه المجزرة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الجرائم المتواصلة التي تستهدف العائلات النازحة في غزة، مؤكداً أن الاستهداف المباشر للخيام يكشف تجاهل الاحتلال لكل القوانين الإنسانية والدولية التي تُفترض حمايتها للمدنيين في النزاعات المسلحة.

وختم من محافظة الوسطى في قطاع غزة، قائلاً إن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها وسط الدمار الهائل، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني داخل المخيمات مع استمرار القصف الإسرائيلي.