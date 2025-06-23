شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة في دمشق لـ 21 قتيلًا و 52 مصابًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 21 قتيلا وجرح 52 شخصا، وذلك بعد تفجير انتحاري نفسه في حي الدويلعة مساء اليوم الأحد.

وقالت الداخلية السورية إن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأضافت الداخلية السورية: تشير المعلومات الأولية إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.

وتفقد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، مكان التفجير الإرهابي واطلع على مجريات التحقيق الأولية.

ويعد هذا الاعتداء الأول من نوعه في العاصمة السورية منذ الإطاحة بنظام حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر العام الماضي، فيما يعد بسط الأمن أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات الانتقالية في البلاد.