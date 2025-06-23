شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي لأكسيوس: ترامب لا يريد التصعيد لكنه مستعد للرد إذا هاجمت إيران والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع أكسيوس، قبل قليل، عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد مواصلة الضربات على إيران لكنه مستعد لذلك إذا ردت طهران، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأوضحت أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد اتفاقا مع طهران.