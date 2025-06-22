شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تعرب عن مخاوفها من تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعتالأحد، 22 يونيو 2025 10:01 م
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن مخاوفها من تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الرابطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وسلوك المسار الدبلوماسي للوصول إلى معالجة سياسية تحفظ أمن وسلامة المنطقة.
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