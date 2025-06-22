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رابطة العالم الإسلامي تعرب عن مخاوفها من تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

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رابطة العالم الإسلامي تعرب عن مخاوفها من تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعت

الأحد، 22 يونيو 2025 10:01 م

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن مخاوفها من تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الرابطة، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليوم الأحد، أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وسلوك المسار الدبلوماسي للوصول إلى معالجة سياسية تحفظ أمن وسلامة المنطقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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