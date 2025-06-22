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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد اتفاقا مع طهران

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أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد اتفاقا مع طهران

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 22 يونيو 2025 10:02 م

قالت أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد اتفاقا مع طهران، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت أن ترامب لا يريد مواصلة الضربات على إيران لكنه مستعد لذلك إذا ردت طهران.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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