شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية فى محافظة فارس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:17 م

أعلنت السلطات الإيرانية، إسقاط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية متطورة في شيراز بفضل الدفاعات الجوية في محافظة فارس.

على الجانب الآخر، نقل موقع واللا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن تل أبيب "دمرت العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال 48 ساعة.

وأضافوا: تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب، والهدف من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية تمهيد الطريق لقاذفات بي 2.".

وأوضحوا أن "ترامب أبلغ نتنياهو أنه يريد تدمير أكبر عدد من أنظمة الدفاع الجوي، وأشاروا إلى أن واشنطن زودت تل أبيب بقائمة أهداف تريد من الجيش الإسرائيلي ضربها.