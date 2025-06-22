شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حققنا نجاحا عسكريا مذهلا في إيران ومنعناها من امتلاك أسلحة نووية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الامريكى دونالد ترامب لقد حققنا نجاحا عسكريا مذهلا في إيران ومنعناها من امتلاك أسلحة نووية، متابعا، إيران قتلت وأضرت بآلاف الأمريكيين واستولت على سفارتنا بطهران في عهد كارتر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.



وانتقد ترامب أعضاء الكونجرس الذين يعارضون الضربة ضد إيران ويعتبرهم لا يحترمون الجيش الأمريكي.

بينما أكد وزير الخارجية البريطاني أنه يجب العمل على إيجاد حل دبلوماسي تفاوضي لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتحم الحرم القدسي وتوجه لحائط البراق "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق "النصر الكامل" على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران".



وقد أشاد بنيامين نتنياهو بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأحد، وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق "السلام من خلال القوة".



