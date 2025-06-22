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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 16 محافظة الآن

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 16 محافظة الآن

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 16 محافظة وهى السويس ، شمال سيناء ، الفيوم ، الشرقية و مطروح والبحيرة ، القاهرة والجيزة والإسكندرية ، والوادى الجديد ، وبنى سويف والدقهلية ، وبورسعيد ودمياط والغربية ، والمنيا .

وينشر الخليج 365 نتائج ال 16 محفاظة كالتالى:

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء اضغط هنا

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقيه اضغط هنا..

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025 اضغط هنا

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

-  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..

-  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

-  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

-  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

-  لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية 2025 اضغط هنا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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