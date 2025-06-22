شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال: الحملة العسكرية مستمرة ولدينا أهداف يتعين ضربها والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس أركان جيش الاحتلال إن الحملة العسكرية مستمرة ولا يزال لديهم أهداف يتعين ضربها وأخرى يجب إكمالها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتحم الحرم القدسي وتوجه لحائط البراق "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق "النصر الكامل" على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران".



وقد أشاد بنيامين نتنياهو بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأحد، وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق "السلام من خلال القوة".



