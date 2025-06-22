شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إدراج 3 مركبات نانوية كهروحرارية ضمن قاعدة بيانات مؤسسة ICDD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إدراج ثلاث مركبات كيميائية نانوية كهروحرارية، تم تطويرها ضمن فريق بحثى مشترك من مصر (مدينة الأبحاث العلمية، وهيئة الطاقة الذرية) وإيطاليا، بقاعدة بيانات المؤسسة الدولية لحيود الأشعة ICDD، وذلك بعد نشر نتائجها البحثية فى إحدى الدوريات العلمية المتخصصة، واعتمادها رسميًا فى مايو 2025.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن هذا الإنجاز يُجسد نجاح جهود البحث العلمى المصرى فى تحقيق التميز على المستوى الدولى، ويعكس ما تمتلكه مدينة الأبحاث العلمية من كوادر بحثية مؤهلة وإمكانات متقدمة قادرة على إنتاج معرفة موثوقة ذات قيمة علمية وتطبيقية عالية. وأضاف أن إدراج هذه المركبات فى قاعدة بيانات ICDD يفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثى الدولى، ويُسهم فى دعم الصناعات المتقدمة فى مجالات الطاقة وتكنولوجيا المواد والابتكار، ويُعزز من مكانة المؤسسات البحثية المصرية فى قواعد البيانات العالمية.

وأوضحت الدكتورة منى عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن الفريق البحثى تمكن من تحديد البصمة التعريفية والهوية البلورية لثلاث مركبات نانوية كهروحرارية تُستخدم فى تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، مشيرة إلى أن إدراجها فى قاعدة بيانات ICDD جاء بعد مراجعة علمية دقيقة استمرت قرابة عامين. وأضافت أن هذا النجاح يُعد إضافة نوعية لسجل إنجازات المدينة، ويؤكد قدرتها على تقديم أبحاث أصيلة تُستخدم كمرجع علمى وصناعى معتمد فى مجالات الطاقة المتجددة، والمواد النانوية، وتطبيقات الأجهزة الإلكترونية.

وضم الفريق البحثى الدكتور عبد الهادى بشير قشيوط الأستاذ الباحث بقسم بحوث المواد الإلكترونية بمدينة الأبحاث العلمية، والدكتورة شيماء عبدالله الباحث المساعد والمسؤولة عن التنسيق مع المؤسسة الدولية لحيود الأشعة وتسجيل المركبات، والدكتور نعمة جمعة أمام الباحث المساعد بهيئة الطاقة الذرية، وبالتعاون مع الدكتورة جوليانا أكويلانتى (Dr. Giuliana Aquilanti) من مركز السينكروترون، والدكتور هومبرتو كابريرا (Dr. Humberto Cabrera) من مركز البصريات والفيزياء النظرية فى مدينة تريستا الإيطالية.

وأشار الدكتور عبد الهادى قشيوط إلى أن الورقة البحثية التى تناولت هذه المركبات تم نشرها فى مجلةمجلة بحوث وتكنولوجيا المواد Journal of Materials Research and Technology التابعة لدار النشر العالمية إلسيفير (Elsevier) والمصنفة Q1 ضمن تصنيف Scopus، موضحًا أن طريقة التصنيع اعتمدت على تقنية الصهر الحرارى فى أنبوب كوارتز مفرغ من الهواء مع تعديل نسب العناصر الداخلة فى التركيب، مما نتج عنه خواص بلورية ومورفولوجية فريدة أهلتها للقبول فى قاعدة بيانات ICDD.

كما أكدت الدكتورة شيماء عبدالله أن هذه المركبات تُعد من المنتجات البحثية الأصيلة ذات القيمة التطبيقية، وتسهم فى تطوير المعرفة العلمية بمجالات المواد الصلبة والمواد النانوية والطاقة. وأوضحت أن الهويات البلورية المُسجلة تُستخدم فى القطاع الصناعى لمراقبة الجودة والإنتاج وفقًا للمواصفات العالمية، وتُسهم أيضًا فى إثراء البحث الأكاديمى من خلال إتاحة بيانات XRD المعتمدة عالميًا، ما يُتيح للباحثين فى جميع أنحاء العالم مقارنة نتائجهم بدقة وتطوير تطبيقات جديدة فى مجالات الطاقة والأجهزة الإلكترونية والمواد المتقدمة.

جدير بالذكر أن المركز الدولى لبيانات الحيود (International Centre for Diffraction Data – ICDD) يُعد مؤسسة علمية دولية متخصصة فى إصدار "ملف حيود المسحوق" (Powder Diffraction File – PDF)، ويُعد المصدر المرجعى الوحيد المعترف به عالميًا فى توصيف المواد البلورية، ويقع مقره فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُستخدم منذ عام 1937 كأداة أساسية لأبحاث علوم المواد فى جميع أنحاء العالم.