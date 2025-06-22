شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية: الانتحاري منفذ عملية تفجير نفسه في كنيسة دمشق "داعشى" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الانتحاري الذي فجر نفسه داخل كنيسة في العاصمة دمشق كان عضوًا في تنظيم داعش، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

وأكدت وسائل إعلام سورية مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجير إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن إرهابي قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة خلال أداء بعض السوريين للصلوات.

ونشر المرصد الديموقراطي السوري اول فيديو من داخل كنيسة مار إلياس بعد تفجيرها في العاصمة السورية دمشق، الاحد، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين في التفجير الذي تم داخل الكنيسة.

فيما أكد الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا مدنيون جراء التفجير الذي وقع في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق قبل قليل.

واعلن الدفاع المدني السوري في بيان مقتضب منذ قليل، حدوث انفجار مجهول السبب حتى اللحظة، وقع في كنيسة مار الياس بحي دويلعة في مدينة دمشق، موضحا ان فرق الدفاع المدني السوري توجهت للمكان، للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وتفقد المكان.