شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة حسام حسن تتفاجأ بتغيير أقفال الفيلا محل النزاع.. تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أخلى قسم شرطة العامرية ثان غرب الإسكندرية، سبيل دانا آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد أن جرى تقديم معارضة وطعن فى الحكم الغيابى بحبسها شهر وكفالة 5 آلاف جنيه فى قضية ضرب زوجها.

وقالت "دانا" في تصريحاتها اليوم إنها عقب خروجها توجهت إلى فيلا كنج مريوط محل الخلاف، تفاجأت بتغيير أقفال الفيلا، لتقوم بإبلاغ النيابة لإجراء معاينة على الطبيعة طبقا للعقد الذى بحوزتها، ويثبت امتلاكها وأولادها لثلاث أرباع الفيلا.

كانت محكمة الجنح بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، حددت جلسة 15 يوليو المقبل لنظر معارضة زوجه حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد حضورها إلى المحكمة، بعد ليلة قضتها فى حجز القسم، لإنهاء إجراءات المعارضة على خلفية صدور حكم غيابى بالحبس لمده شهر فى قضية ضرب مدرب المنتخب رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان.

كانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حجز دانا آدم زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عقب اكتشاف حكم غيابى عليها بالحبس الشهر أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها فى محضر حرر ضده اليوم من أحد الأشخاص بعد استئجار فيلا بالكنج مريوط تملكها وأولادها وزوجها.



زوجة حسام حسن أمام الفيلا محل النزاع بالإسكندرية