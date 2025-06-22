شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة 37 درجة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ارتفاع نسب الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 08:11 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية ارتفاع نسب الرطوبة تزامناً مع بداية فصل الصيف ومع أول أيامه .

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تتسبب ارتفاع نسب الرطوبة فى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المقاسة فى الظل بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات، لتسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى على سبيل المثال 37 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 23 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد غدا اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح - العلمين الأسكندرية ( وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي: الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.