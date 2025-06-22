شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يقتحم الحرم القدسي ويصلى شكرا على حائط البراق بعد قصف إيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقتحم الحرم القدسي وتوجه لحائط البراق "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق "النصر الكامل" على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران".



نتنياهو يصلى



نتنياهو على حائط البراق

وقد أشاد بنيامين نتنياهو بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من صباح الأحد، وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق "السلام من خلال القوة".

وقال في بيان: "الرئيس ترامب وأنا نقول دائما إن السلام يأتي من خلال القوة. القوة أولا، ثم يأتي السلام. والليلة، تصرف الرئيس ترامب والولايات المتحدة بقوة كبيرة".

ووصف رئيس الوزراء الولايات المتحدة بأنها "لا تضاهى“ في ضرباتها على إيران، مضيفا أن ”قيادة ترامب اليوم قد خلقت محورا تاريخيا يمكن أن يساعد في قيادة الشرق الأوسط وما وراءه إلى مستقبل من الازدهار والسلام".