شكرا لقرائتكم خبر عن دماء وأشلاء .. عشرات الضحايا والمصابين في تفجير كنيسة بدمشق .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المرصد الديموقراطي السوري اول فيديو من داخل كنيسة مار إلياس بعد تفجيرها في العاصمة السورية دمشق، الاحد، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين في التفجير الذي تم داخل الكنيسة.

أكد الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا مدنيون جراء التفجير الذي وقع في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق قبل قليل.



واعلن الدفاع المدني السوري في بيان مقتضب منذ قليل، حدوث انفجار مجهول السبب حتى اللحظة، وقع في كنيسة مار الياس بحي دويلعة في مدينة دمشق، موضحا ان فرق الدفاع المدني السوري توجهت للمكان، للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وتفقد المكان.