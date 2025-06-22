شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا في انفجار كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدفاع المدني السوري سقوط ضحايا مدنيون جراء التفجير الذي وقع في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق قبل قليل.

واعلن الدفاع المدني السوري في بيان مقتضب منذ قليل، حدوث انفجار مجهول السبب حتى اللحظة، وقع في كنيسة مار الياس بحي دويلعة في مدينة دمشق، موضحا ان فرق الدفاع المدني السوري توجهت للمكان، للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف وتفقد المكان.



جانب من الانفجار