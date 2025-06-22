شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع طهران وإنما مع برنامجها النووي والان مع تفاصيل الخبر

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع طهران، بل مع البرنامج النووي الإيراني، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

وأضاف أن الإيرانيين توقفوا عن التفاوض بحسن نية، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك مفاوضات مثمرة لاختلف مسار الأمور.