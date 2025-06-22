شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب.. وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 06:09 م

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لا نسعى للحرب وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

فيما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني لبحث الضربات الأمريكية على إيران.