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الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب.. وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر

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الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب.. وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 22 يونيو 2025 06:09 م

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لا نسعى للحرب وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

فيما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني أجري اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني لبحث الضربات الأمريكية على إيران.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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