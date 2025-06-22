شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار إلى شديد الحرارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذراً من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكداً على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقناً للدماء، كما أشاد بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالإستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة

الرئيس السيسى يؤكد لسلطان عُمان أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيرانمصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى إيران

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمى والدولى.

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي تأثير مباشر نتيجة استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز". نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي حول جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز، والمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية. البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم 3 يوليو بمناسبة ذكرى الثورة قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لآخرى غدا لمناقشة التنمر بالمدارس رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، والموافقة على الاقتراحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلي الحكومة. رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لآخرى غدا لمناقشة التنمر بالمدارس أكدت الدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تخصص دعم 30 مليون جنيه لتمويل مبادرة سكن كريم، لتأهيل 80 ألف منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس حياة كريمة. قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة المصرية، نجحت خلال الفترة الماضية، في خلق صناديق استثمارية يه بين مصر وكل من السعوديه والامارات. البرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن رويترز، أن البرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز. الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 23 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. البرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز وزير الإسكان: نجحنا فى خلق صناديق استثمارية بين مصر والسعودية والإمارات البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم 3 يوليو بمناسبة ذكرى الثورةالتضامن الاجتماعى: تخصيص 30 مليون جنيه لدعم مبادرة سكن كريم لتأهيل 80 ألف منزل معلومات الوزراء يستعرض بالفيديو جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أى تأثير مباشر نتيجة استهداف منشآت إيران

وزيرا خارجية مصر والأردن يحذران من توسيع رقعة الصراع فى المنطقة