شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة أيادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات.

وأكد محافظ الجيزة، أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تتيح فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.