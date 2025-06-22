شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تواصل جسرها الجوى لعودة الحجاج وتسير 14 رحلة جوية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة غداً الاثنين 14 رحلة جوية بواقع: 6 رحلات جدة - القاهرة، رحلة جدة - باماكو، رحلة جدة - برج العرب، 6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة ، وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والصحة والسياحة، وحجاج قرعة الجيزة والبحيرة والغربية والأسكندرية، وتضامن القاهرة والبحر الأحمر. وحجاج دولة مالي، وحج الأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

ونقلت مصر للطيران خلال موسم الحج هذا العام نحو 66,500 حاج عبر 654 رحلة جوية، بواقع 324 رحلة في مرحلة الذهاب و330 رحلة للعودة، بما يشمل حجاج القرعة والجمعيات الأهلية والحج السياحي والرحلات الخاصة، إلى جانب حجاج الترانزيت من عدة دول.

ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول بمطار القاهرة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

حجاج بيت الله



استقبال الحجاج استقبال الحجاج