شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا على خط النار.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أمريكا على خط النار

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

أمريكا على خط النار.. واشنطن تهاجم 3 منشآت نووية والبرلمان الإيرانى يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. 6 قاذفات B-2 الشبح تلقى 12 قنبلة على «فوردو» النووية.. غواصات أطلقت 30 صاروخ كروز طراز TLAM على «نطنز».. واستهداف منشأة تحت الأرض قرب أصفهان

خلال اتصال هاتفى بسلطان عمان.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية العمل على وقف التصعيد الجارى بين إسرائيل وإيران.. الرئيس يحذر من تبعات توسع الصراع فى المنطقة ويؤكد على ضرورة العودة لمائدة التفاوض

توجيهات رئاسية باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل حالة التصعيد بالمنطقة.. الرئيس يتابع انعكاسات الأحداث الجيوسياسية على الأسواق الدولية.. ويوجه باستمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية

51 شهيدا فی غزة.. والاحتلال يطلق النيران على مراكب الصيد فی خان يونس

«حياة كريمة» تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. «مجلس الوزراء»: 68 % من مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تذهب لمحافظات الصعيد

ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجارى

طلاب الثانوية العامة: أسئلة العربى سهلة وجزئيات النحو صعبة وتحتاج للتفكير.. مستوى الاختبار متوسط.. «التعليم»: الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية.. وتؤكد: اتخاذ إجراءات صارمة ضد وقائع محاولات الغش

«الثقافة» تعلن تفاصيل إقامة تمثال يخلد مسيرة الجراح المصری العالمی مجدى يعقوب.. طبيب القلوب: التكريم اعتراف بقيمة العلم والعمل الإنسانى.. «هنو»: مشروع موسع لتكريم رموز مصر الذين تركوا أثرا عميقا فى قلوب الناس وساهموا فى بناء الوطن.. وخالد عبدالغفار: التمثال يخلد مسيرة وطنية وإنسانية ملهمة

وزير الإسكان: زيادة مساحة المعمور داخل الدولة المصرية من 7% فی 2014 إلى 14% فی 2024.. «الشربينی» أمام ملتقى «بناة مصر»: نستهدف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% فی ..2030 والعمل على جعل الساحل الشمالی الغربی قبلة للسكن والاستثمار طوال العام

هيئة سلامة الغذاء تصدر 715 شهادة صحية خلال أسبوع



