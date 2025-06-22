شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن خطة النشاط الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة النشاط الرياضي الصيفي للعام الجاري، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية تتمثل في الاتي:

* تنظيم مؤتمر تفعيل القيادات الطلابية خلال شهر أغسطس (2025م) بجامعة قناة السويس بالإسماعلية.

* تنظيم أربع أفواج رياضية بالمعسكر الدائم لجامعة طنطا ببلطيم خلال الفترة من (30 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2025م) وفق التوقيتات التالية:

* الفوج الأول: خاص بقادة الرياضة الجامعية (2025م) خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 2 سبتمبر (2025م).

* الفوج الثاني: خاص بالطلبة المتميزين رياضياً من الجامعات المصرية خلال الفترة من 3 حتى 6 سبتمبر (2025م).

* الفوج الثالث: خاص بالطالبات المتميزات رياضياً من الجامعات المصرية خلال الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر (2025م).

* الفوج الرابع: خاص بالطلبة المتميزين رياضياً من الجامعات المصرية خلال الفترة من 11حتى 14 سبتمبر (2025م).

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة السابقة، وذلك بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

واوضح أن تعزيز الأنشطة الرياضية يُسهم في صقل مهارات الطلاب واكتشاف المواهب، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الأنشطة الرياضية، ونشر الوعي داخل الجامعات والمعاهد، لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين شخصياتهم المتكاملة.

وأضاف عاشور أن هذه الأنشطة تُسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الرياضية وإطلاق الطاقات الإبداعية للطلاب، داعيًا كافة الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على أهمية النشاط الرياضي والإبداع إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، وضرورة ممارسة شباب الجامعات للرياضة من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية والاهتمام بالصحة العامة لهم.