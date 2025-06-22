شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يُكافئ موظفا بالوزارة أعاد مبلغا إلى مواطن حوله بطريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تكريم وتشجيع الموظفين أصحاب الأمانة والنزاهة في عملهم، استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، محمد الجندي باحث أول تدريب مهني، بالوزارة، لمكافأته على أمانته، وإعادته مبلغا تم إرساله إليه "فودافون كاش"، بطريق الخطأ من جانب أحد المواطنين الذي كان في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ.



وقال الوزير إن هذا التصرف من موظف الوزارة يستحق التقدير والتكريم والإشادة وتخصيص مكافأة ،ليكون نموذجًا يُحتذى به وسط زملائه.