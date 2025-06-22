شكرا لقرائتكم خبر عن 14 سؤالًا فى امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة من مراجعات الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 05:27 م

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، امتحان مادة اللغة العربية في النظامين القديم والجديد، وذلك ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وجاء 14 سؤالًا من بين 55 سؤالًا في امتحان مادة اللغة العربية من أسئلة المراجعة النهائية التي قدمها تليفزيون الخليج 365 في المادة، لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والتدريب على أسئلة الامتحانات.

وأطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة تعليمية لطلاب الثانوية العامة لتقديم المراجعات النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لطلاب الثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365” من خلال بوابة الثانوية العامة 2025 تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وينشر تليفزيون ”الخليج 365” بشكل مكثف، فيديوهات وحصصا مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وخطوات الحل النموذجية.