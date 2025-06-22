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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم 2025 بالاسم ورقم الجلوس

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم 2025 بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - الفيوم رباب الجالى

الأحد، 22 يونيو 2025 04:04 م

ينشر الخليج 365، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025 بعد اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنسبة نجاح 80.56%، وذلك بعدما انتهت أعمال لجنة النظام والمراقبة في أعمال المراجعة والرصد والتجميع.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025 اضغط هنا


جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025 بلغ 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، وأدوا  الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  ادوا الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبا وطالبة، أدو الامتحانات أمام لجنتين.

كما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة أدوا امتحاناتهم بمدرسة النور للمكفوفين.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025 اضغط هنا

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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