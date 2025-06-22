شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لآخرى غدا لمناقشة التنمر بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة علي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، والموافقة على الاقتراحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلي الحكومة.

ودعا عبد الرازق، إلي جلسة تالية غدا الإثنين، والتي ستشهد مناقشة ثلاثة طلبات مقدمة من النواب و موجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.

وتأتي هذه الملفات في ضوء نظر طلبات مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى، وأكثر من 20 عضوًا، موجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرس القيم الأخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس، وأخر مقدم من النائبة عائشة هاشم، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر، والأخير مقدم من النائبة ريهام عفيفي، لاستيضاح جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، بكافة صوره.