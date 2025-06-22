شكرا لقرائتكم خبر عن الشبح تضرب إيران.. قاذفة "بى-2" تتسلل وتقصف تحت الأرض (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت قاذفات أمريكية من طراز بي-2 سبيريت (الشبح) في ضربات على مواقع نووية إيرانية فجر اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في هجوم ناجح للغاية، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت. وتمثل القاذفة الشبح (بي-2 سبيريت) التابعة لسلاح الجو الأمريكي إحدى أكثر الأسلحة الاستراتيجية تطورا لدى الولايات المتحدة بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المتطورة وتوجيه هجمات دقيقة ضد أهداف محصنة مثل شبكة منشآت الأبحاث النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض.

فما هى مواصفات بي-2 سبيريت؟



الشبح تضرب إيران

أغلى طائرة عسكرية أمريكية بقيمة 2.1 مليار دولار وتقنية تخفٍ متطورة

تبلغ تكلفة الطائرة الأمريكية حوالي 2.1 مليار دولار مما يجعلها أغلى طائرة عسكرية على الإطلاق وصنعتها شركة نورثروب غرومان بتكنولوجيا التخفي المتطورة، وبدأت إنتاجها في أواخر الثمانينيات، لكنه جرى الحد من تصنيعها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولم يتم إنتاج سوى 21 قاذفة فقط بعد إلغاء وزارة الدفاع الأمريكية برنامج الاستحواذ الذي كان مخططا له.

ويتيح مدى القاذفة الذي يزيد عن 6000 ميل بحري دون إعادة التزود بالوقود قدرات هجومية من القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء العالم ومع إعادة التزود بالوقود جوا، يمكن للقاذفة الوصول إلى أي هدف في جميع أنحاء العالم تقريبا.

قاذفة B-2 تحمل قنابل خارقة وتتفادى الرادارات بتقنية تخفٍ متقدمة

وتسمح حمولتها التي تزيد عن 40 ألف رطل، بحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية والنووية وصممت مخازن الأسلحة الداخلية للقاذفة خصيصا للحفاظ على خصائص التخفي مع استيعاب حمولات كبيرة من الذخائر التي يمكن أن تشمل قنبلتين من طراز جي.بي.يو-57 إيه/بي (موب) الخارق للتحصينات ودقيق التوجيه وتزن القنبلة الواحدة 30 ألف رطل.

وذكرت تقارير، أن ستة من تلك القنابل الخارقة للتحصينات استخدمت في الهجوم على موقع فوردو.

ويقلل تصميم الطائرة، لتحمل طيارين اثنين، من عدد الأفراد المطلوبين للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وذلك بفضل الأنظمة الآلية المتقدمة.

وتشتمل تقنية التخفي في الطائرة على مواد تمتص موجات الرادار وميزات تصميمية تقلل من رصدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية، وتقول تقارير إن ظهور الطائرة على شاشة الرادار يشبه رصد طائر صغير مما يجعلها غير مرئية تقريبا لأجهزة الرادار التقليدية.

القنبلة الخارقة للتحصينات (موب)

تُمثل القنبلة، التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، أكبر قنبلة تقليدية في الترسانة الأمريكية، وهي مصممة خصيصا لتدمير المخابئ المحصنة تحت الأرض.

حجمها الضخم يجعل الطائرة بي-2 لا تقدر إلا على حمل واحدة أو اثنتين منها لكنها توفر قدرة اختراق للخنادق لا مثيل لها.

يتيح طول القنبلة البالغ 20.5 قدم، ونظام الاستهداف الدقيق الموجه بنظام تحديد المواقع العالمي جيه.بي.إس، توجيه ضربات دقيقة ضد منشآت محددة تحت الأرض، كما أن قدرتها على اختراق الخرسانة المحصنة لأكثر من 200 قدم تجعلها فعالة ضد أكثر المنشآت تحت الأرض تحصينا في العالم.

حمولات تقليدية

تُوفر ذخائر الهجوم المباشر المشترك لطائرة بي-2 قدرة استهداف تقليدية دقيقة ضد الأهداف الثابتة يمكن نشر هذه الأسلحة الموجهة بنظام جي.بي.إس بأعداد كبيرة، إذ تستطيع القاذفة إصابة أهداف متعددة في وقت واحد بدقة عالية.

تُوسع أسلحة المواجهة المشتركة مدى اشتباك الطائرة مع الحفاظ على خصائص التخفي أثناء الاقتراب وتُمكن هذه القنابل طائرة بي-2 من ضرب أهداف خارج محيط المجال الجوي المُحصن بشدة.

تُوفر صواريخ المواجهة المشتركة جو-سطح (جيه.إيه.إس.إس.إم) قدرة على توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بفضل خصائص التخفي التي تتمتع بها ويُتيح الطراز الموسع لصواريخ المواجهة المشتركة جو-سطح(جيه.إيه.إس.إس.إم-إي.آر) خيارات توجيه ضربات ضد أهداف على بُعد يزيد على 805 كيلومترات.

قدرات الحمولة النووية

تُعد طائرة بي-2 سبيريت عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأمريكي، وهي قادرة على حمل أسلحة نووية استراتيجية بدقة وتخف ويُمكن للطائرة حمل ما يصل إلى 16 قنبلة نووية من طراز بي 83.