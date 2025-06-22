شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بعد تعديل القوانين الانتخابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 04:07 م

يشهد عام 2025 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب بعد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قوانين الانتخابات النيابية.

ووفقًا للتعديلات الأخيرة في بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والمنشورة في الجريدة الرسمية، يستعرض ”الخليج 365” الشروط المطلوب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1-أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2-ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

3-أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية.

4-ألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

5-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل.

6-أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.