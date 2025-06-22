شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: امتحان الصرف بالقسم الأدبي دون شكاوى من الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة الصرف للعام الدراسي 2024/2025، دون شكاوى من الأسئلة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار حرص قطاع المعاهد على إحكام منظومة الامتحانات وضمان انتظامها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، تابع الشيخ أيمن عبدالغني مجريات الامتحان لحظة بلحظة من داخل غرفة العمليات المركزية، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي طارئ، وتقديم الدعم الكامل للجان بما يضمن توفير أجواء آمنة وهادئة لأبنائنا الطلاب.

وفي السياق ذاته، كثّف قيادات القطاع من جولاتهم الميدانية؛ حيث أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، زيارة تفقدية للجنة معهد فتيات حسين رشدي بأسيوط، والتقى خلالها الطلاب والمراقبين، واطمأن على وضوح الأسئلة وملاءمتها لمستويات الطلاب.

كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، لجنة معهد بنين المعادي، حيث تابع ميدانيًّا مدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وتوفّر سبل الراحة اللازمة داخل اللجان.

من جانبها، واصلت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أعمالها المكثفة طوال اليوم، من خلال المتابعة اللحظية لسير الامتحانات بجميع اللجان، والتواصل المستمر مع رؤساء اللجان والمناطق، مؤكدة أن الامتحان جرى في أجواء من الانضباط والاستقرار، وأن الأسئلة في متناول الطالب المتوسط.

ويُذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.