شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الجاسوسية.. سؤال بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2025، سؤالا جاء عنوانه" إفشاء أسرار الوطن جريمة تضرب بمصالحه ـ من ينكر منا خطر الجاسوسية حروب خفية بين دول تسدل على خططها ستورًا كثيفة.. تحفظ مصالحها، وبين دول أخرى تسعى إلى اكتشاف تلك الأسرار.

كما أشار واضع الامتحان إلى أهمية المواطنية حيث جاء النص بالسؤال كالتالى : بعض الناس يختزل المواطنة في مجرد وثيقة رسمية تثبت انتماء المواطن لوطنه وينحصر أمن الوطن - لديهم - في امتلاك الدولة قوة عسكرية وثروات اقتصادية، إن الواقع يثبت أن المواطنة الحقيقية تقوم على وعي المواطنين بالحقوق والواجبات والانتماء والمشاركة البناءة في تنمية المجتمع والمواطن المنتمي لوطنه هو خط الدفاع الأول عنه ضد أي تهديد، كما أن مشاركة المواطن في بناء مجتمع متماسك وقوي يُعزز قوة الدولة وقدرتها على مواجهة مختلف المخاطر والتحديات.