شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تنتظر شقيقتها بالورود أمام لجان الثانوية العامة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لـ إدارة الدقي التعليمية، اليوم الأحد، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث انتظرت طفلة شقيقتها الطالبة بالصف الثالث الثانوي بباقة ورد أمام اللجان الامتحانية لتسليمها لها لحظة خروجها.

ورصد ”الخليج 365” حالة الشوق التي غمرت الطفلة أثناء ترقب خروج شقيقتها، مؤكدة أنها بذلت مجهودًا كبيرًا طوال العام الدراسي، وحرصت اليوم على استقبالها بالورود لدعمها وتشجيعها ورفع معنوياتها.

وحرص العديد من أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم، على مصاحبة أبنائهم وبناتهم حتى مقار اللجان، ثالث أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادة اللغة العربية.

وقضى أولياء الأمور، وقتهم في محيط المدارس بالدعاء لأبنائهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكون الامتحان سهلاً عليهم، خاصة وأنهم يؤدون، أول امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وأكد طلاب الثانوية العامة أن أسئلة الامتحان جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولكن كانت هناك صعوبة في أسئلة النحو، حيث تضمنت صعوبات وتطلبت تركيزًا ووقتًا كبيرًا.



