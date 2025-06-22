شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2761 مخالفة تموينية ومصادرة 45 طن سلع مدعمة خلال شهر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ، أن الجهود أسفرت عن ضبط 2761 مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ 45 طنًا من السلع المدعمة، شملت: دقيق بلدي مدعم، دقيق فاخر (استخراج 72٪)، نخالة، مكرونة تموينية، أرز، قمح، وأسمدة زراعية مدعمة.

وتم ضبط 755 لترًا من السولار، و326 أسطوانة بوتاجاز منزلي، و4380 لتر زيت طعام، إضافة إلى 5160 عبوة عصير مجهولة المصدر، و6 أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيّن التقرير، أنه تم تحرير 2203 محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و33 محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى 446 محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.

ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت 14,2 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر مايو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



