شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج من امتحان العربي.. الطلاب: القراءة والنصوص سهلين والنحو محتاج تركيز والان مع تفاصيل الخبر

عبّر عدد من طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، عن آرائهم عقب الانتهاء من امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، مؤكدين أن أغلب جزئيات الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الصعوبة في النحو.

وفي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة – الدقي، قال الطلاب إن أسئلة القراءة والنصوص جاءت سهلة ومباشرة، بينما تطلبت أسئلة النحو تركيزًا ودقة، خصوصًا بعض القواعد التي احتاجت تفكيرًا أطول.

وقالت إحدى الطالبات: "النصوص حلوة، كلها من اللي ذاكرناه، حتى البلاغة كانت مفهومة.. بس النحو كان محتاج تفكير". كما أضاف أحد الطلاب: "القراءة كانت سهلة، والاختيارات واضحة.. النحو مش صعب أوي، بس محتاج تكون مركز جدًا".

واتفقت غالبية الآراء على أن الأسئلة المقالية الأربعة كانت سهلة، لكنها تطلبت التفكير، خاصة في ظل ضيق الوقت.

هذا وتستكمل وزارة التربية والتعليم متابعة اللجان على مستوى الجمهورية عبر غرفة العمليات المركزية، تمهيدًا لامتحان المادة التالية حسب الجدول المعتمد.

وكان قد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، حيث يؤدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية.