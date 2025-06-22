شكرا لقرائتكم خبر عن مضاد الارتجال ـ العشوائية.. بامتحان العربى للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025، حيث تضمن الامتحان معنى كلمة "يذرو أسراره، ومن بين الاختيارات "يتخلى عنه، يهملها، يحط من قدرها، ينشرها، كما احتوى الامتحان على مضاد كلمة "الارتجال والعشوائية"، ومن بين الاختيارات "الفطنة والذكاء، التخطيط والنظام ـ الحزم والشدة ـ الإقدام والمثابرة.

تداولت صفحات الغش الإلكتروني امتحان العربي للثانوية العامة 2025، الذي أداه الطلاب اليوم الأحد، كأول مادة لامتحانات المواد المضافة للمجموع.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء متوسط الصعوبة، وتفاوتت الآراء حول النحو والبلاغة. كما أشار آخرون إلى أن الأسئلة المقالية الأربعة كانت مباشرة، لكنها تطلبت تركيزًا كبيرًا. بينما ظهرت علامات الترقب على وجوه أولياء الأمور الذين ظلوا في الانتظار حتى آخر لحظة، لمعرفة انطباع أبنائهم فور خروجهم.