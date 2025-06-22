شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: منصة الربط الإلكتروني بين مصر والأردن لضمان استدامة وحماية العامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة الفنية المصرية/الأردنية، المعنية بأعمال منصة الربط الإلكتروني بين البلدين، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.. حيث بحث الجانبان مجموعة من البنود التي تتعلق بتنظيم عمل "المنصة"، في إطار تنظيم استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية بشكل مستدام ورسمي.



وأكد وزير العمل محمد جبران على أهمية دور "اللجنة" في متابعة الربط الالكتروني، باعتباره آلية جديدة لإستقدام العمالة المصرية للأردن، وضمان توفير عمالة مؤهلة ومدربة على المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.



وأوضح أن وزارة العمل المصرية حريصة على توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، إضافة إلى حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة بالمهن التي ستعمل بها في الأردن بحسب احتياجات القطاعات المختلفة.