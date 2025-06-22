شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى حول إغلاق مضيق هرمز: "لدينا خيارات عديدة" والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تمتلك خيارات عديدة بشأن إغلاق مضيق هرمز، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة للرد على أي هجوم، مؤكدًا أن معاهدة حظر الانتشار النووي فشلت في حماية إيران.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.