شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون خماسى لإطلاق مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، توقيع بروتوكول تعاون خماسى بين كل من: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، مؤسسة "حياة كريمة"، مؤسسة "مصر الخير"، وجمعية "الأورمان".

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، و الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من المحافظين والشخصيات العامة والقطاع الخاص والبنوك.

ويهدف البروتوكول إلى إطلاق المشروع رسميًا وتحديد آليات التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات، حيث يعمل على تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية فى 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، حيث إن غالبية أعمال إعادة الإعمار وتأهيل المنازل داخل القرى تتم بأيدى عاملة من أبناء القرى مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.



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