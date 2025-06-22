شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 813 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أداء 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى إيران

أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمى والدولى.

813 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية للعام 2025

أدى قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025، حيث انطلق الاختبار في التاسعة صباحا وانتهى الساعة 12 ظهرا.