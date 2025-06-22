شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 813 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أداء 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة فى إيران
أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمى والدولى.813 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية للعام 2025
أدى قرابة 813 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة في النظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة العربية للعام الدراسى 2025، حيث انطلق الاختبار في التاسعة صباحا وانتهى الساعة 12 ظهرا.
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي تأثير مباشر نتيجة استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي حول جهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز، والمشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.التضامن الاجتماعى: تخصيص 30 مليون جنيه لدعم مبادرة سكن كريم لتأهيل 80 ألف منزل
أكدت الدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تخصص دعم 30 مليون جنيه لتمويل مبادرة سكن كريم، لتأهيل 80 ألف منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس حياة كريمة.
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة المصرية، نجحت خلال الفترة الماضية، في خلق صناديق استثمارية يه بين مصر وكل من السعوديه والامارات.إيران: القصف الأمريكى لمنشآتنا النووية يكشف تواطؤ واشنطن مع إسرائيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدمه اليوم صاروخ خيبر للمرة الأولى في قصف إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 22 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفى الصباح الباكر.
ننشر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري الأحد 22 يونيو 2025، وسط تغيرات محدودة مع الأجازة الأسبوعية في سوق الصاغة وتوقف التداولات العالمية، لكن الذهب ارتفع جراء توجيه ضربات أمريكية لإيران.أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 سجل 5497 جنيهًا للجرام.
- عيار 21 بلغ 4810 جنيهات للجرام.
- عيار 18 سجل 4123 جنيهًا للجرام.
- عيار 14 سجل 3206 جنيها
- سعر الجنيه الذهب 38480 جنيهًا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز