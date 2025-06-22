شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة بين طلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية: البداية مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

شهد محيط مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة – الدقي، حالة من الفرحة العارمة بين طلاب الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجنة امتحان اللغة العربية، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، في أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

وبدت علامات الارتياح والبهجة على وجوه الطلاب، الذين خرجوا يضحكون ويتبادلون التعليقات الإيجابية عن الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن البداية كانت مشجعة وتمنحهم دفعة معنوية لبقية الامتحانات.

وقال أحد الطلاب: "امتحان حلو.. مطمئن وبداية كويسة جدًا، خصوصًا النصوص والتعبير كانوا سهلين"، وأضافت إحدى الطالبات: "الحمد لله.. الأسئلة مش صعبة.. المقالي سهل والنحو محتاج تركيز". وامتدّت الفرحة إلى أولياء الأمور المنتظرين خارج اللجنة، والذين استقبلوا أبناءهم بالابتسامات والدعوات، بعد ساعات من القلق تحت أشعة الشمس.

وأكد بعض الطلاب أن هذا الامتحان بث فيهم روح إيجابية، خاصة أن اللغة العربية من أطول وأثقل المواد في جدول الامتحانات، وأن البداية المريحة قد تُبشر بامتحانات جيدة.