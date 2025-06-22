شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة طاقة وحرب شاملة.. الذكاء الاصطناعى يتوقع ما بعد هجوم ترامب على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكثر من أسبوع بقليل من تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، وحتى بعد أن أدى ذلك إلى إرسال الولايات المتحدة ممثلاً لها إلى الشرق الأوسط سعياً لإيجاد حل "دبلوماسي" للهجمات المستمرة، حلل الذكاء الاصطناعي الأحداث، وسألت صحيفة ميلينيو الإسبانية الـ AI عن "ماذا سيحدث إذا انضم دونالد ترامب إلى إسرائيل وهاجم إيران، وهو ما فعله للتو، بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية؟



ولأن هذه قضية معقدة، قام الذكاء الاصطناعي، وهو أداة تزداد أهميتها، لا سيما في الشؤون الدولية، بتحليل ما سيحدث في هذه الحرب إذا قرر رئيس الولايات المتحدة الانضمام إلى إحدى الدول المعنية ودعمها، وهي في هذه الحالة إيران.



وأشار الذكاء الاصطناعى إلى أن الأحداث التي بدأت في 13 يونيو "ليست مجرد تصعيد جديد في الشرق الأوسط؛ بل هي اللحظة التي قررت فيها قوتان نوويتان (إحداهما معلنة والأخرى على وشك الانهيار) أنهما لم تعدا تستطيعان التظاهر بالبقاء في الظل"، ولذلك، لم يكن أمام بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، خيار سوى شن الهجوم على إيران.



"مع قيام إيران بتخزين ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع 15 سلاحًا نوويًا، كان نتنياهو يعلم أن كل يوم يمر يُقلل من فرص نجاح ضربة استباقية، مع أكثر من 200 طائرة إسرائيلية، و330 ذخيرة، و100 هدف، وهو ما كان إعلان لحرب شاملة.

قبل الهجمات المؤكدة يوم السبت 21 يونيو ، وبتحليل الأحداث بعد أسبوع واحد بالضبط من بدايتها، اتهم موقع "بيربلكسيتي AI " دونالد ترامب بما يلي:



"لم يكتفِ دونالد ترامب بدعم العملية، بل وصفها بأنها "ممتازة" و"ناجحة للغاية"، يبدو لي أن هذه ضربة قاضية من نتنياهو: أن يتصرف في ظل وجود الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل في واشنطن. مع إعفاء إسرائيل من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية، امتلكت إسرائيل الأدوات والدعم السياسي اللازمين للتحرك".



كما أكد "يستخدم ترامب الأزمة الإيرانية للضغط على طهران للدخول في مفاوضات، ويقول لهم ببساطة: "تحدثوا معي الآن أو واجهوا المزيد من الهجمات من حليفي المتقلب"، إنها دبلوماسية قسرية قد تنجح، لكنها قد تتفجر أيضًا بشكل مذهل"، هكذا جاء في النتيجة. أبدت أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى مواقفها من ترامب ضد إيران ودعم إسرائيل.



من جانبه، حلل الذكاء الاصطناعي "ديبسك" أيضًا تدخل ترامب المحتمل لصالح إسرائيل، مقترحًا سيناريوهات محتملة لما سيحدث إذا دخلت الولايات المتحدة عسكريًا في حرب الشرق الأوسط.

إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة واسعة النطاق على قواعد أمريكية في العراق وسوريا والخليج، وستأمر حلفاءها بمهاجمة السفارات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى حصار مضيق هرمز وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار النفط بنسبة 150% خلال أيام.



قصف المنشآت النووية الإيرانية (كما هددت بالفعل وكما فعلت الولايات المتحدة)، مع احتمال استخدام أسلحة غير تقليدية إذا شعرت الولايات المتحدة بأنها محاصرة، وستدخل أمريكا فى حالة حرب شاملة، بالإضافة إلى هجمات إليكترونية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، وغارات جوية واستخدام حاملات طائرات، مع خطر كبير بوقوع خسائر بشرية مقدرة.

على الرغم من طرح سيناريوهات محتملة لما سيحدث في الشرق الأوسط إذا قررت الولايات المتحدة - في هذه الحالة، دونالد ترامب - دعم إسرائيل عسكريًا مرة أخرى ضد إيران، تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي تولى أيضًا مهمة تقديم صورة محتملة لما سيفعله العالم حيال ذلك. ومرة أخرى، يُؤكد أن هذا كان قبل الهجوم العسكري الأمريكي على إيران.

هناك العديد من التوقعات منها استغلال بعض الدول للوضع الحالة ودعم سري لإيران (المزيد من الأسلحة، الاستخبارات، الحرب الإلكترونية)، مع الضغط على جبهات أخرى (أوكرانيا، تايوان) لتشتيت انتباه الغرب.



وبالنسبة لأوروبا، فإنها ستعانى من أزمة طاقة، حيث أنه بدون النفط الإيراني ومع اشتعال الخليج، لكان هناك ركود اقتصادي عالمي.



أما عن الضربات النووية ، فإنه سيكون سيناريو متطرف إلى حد ما.