شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن استعادة ثلاثة جثامين لأسرى مدنيين وعسكريين محتجزين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن‬⁩ جيش الاحتلال الإسرائيلى وجهاز الشاباك استعادة جثامين الأسرى عوفرا كيدار ويوناتان سامرانو والرقيب الأول شاي ليفينسون من قطاع غزة.

‏زعم جيش الاحتلال أن عوفرا كيدار من أعضاء كيبوتس بئيري قتلت واختطفت جثتها من الكيبوتس في 7 أكتوبر 2023 على يد حركة حماس، كانت عوفرا التي قتلت وهي في 71 من عمرها زوجة شموئيل كيدار الذي قتل هو الآخر في 7 أكتوبر 2023 على يد حركة حماس، عندما كانا في منزلهما.

‏وأوضحت إسرائيل أن الأسير وناتان سامرانو قتل بصورة وحشية واختطفت جثته من كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر 2023 على يد حركة حماس بعد أن فر إلى الكيبوتس من موقع مهرجان النوفا. قتل يوناتان وهو في الـ21 من عمره.

‏أما الرقيب الأول شاي ليفينسون قائد دبابة في الكتيبة 77 قاتل حماس صباح يوم 7 أكتوبر 2023 إلى أن سقط في المعركة واختطفت جثته على يد حركة حماس، وكان في الـ19 من عمره.

‏وقال جيش الاحتلال إنه تم تنفيذ عملية استعادة الجثامين من قبل جهاز الشاباك وقوات الجيش من قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة، حيث تسنى تنفيذ العملية بفضل معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الشاباك وقيادة شؤون المختطفين وهيئة الاستخبارات العسكرية.‏