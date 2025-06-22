شكرا لقرائتكم خبر عن خروج طلاب الثانوية من لجان اللغة العربية.. وارتياح نسبي يسود الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، الخروج من لجان امتحان اللغة العربية، بعد انتهاء زمن الإجابة المقرر بثلاث ساعات، وذلك في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، اليوم الأحد 22 يونيو 2025.

وفي مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية – شارع الثورة – الدقي، شهدت بوابات اللجنة حالة من الحراك مع بدء خروج الطلاب في مجموعات، حيث سادت ملامح الارتياح على أغلب الوجوه، وسط انتظار طويل من أولياء الأمور خارج أسوار المدرسة.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء متوسط الصعوبة، وتفاوتت الآراء حول النحو والبلاغة. كما أشار آخرون إلى أن الأسئلة المقالية الأربعة كانت مباشرة، لكنها تطلبت تركيزًا كبيرًا. بينما ظهرت علامات الترقب على وجوه أولياء الأمور الذين ظلوا في الانتظار حتى آخر لحظة، لمعرفة انطباع أبنائهم فور خروجهم.

وكان قد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، حيث يؤدى الطلاب بالنظامين الحديث والقديم امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.