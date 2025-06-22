شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط لشاحنات حول فوردو قبل الضربة الأمريكية.. واشنطن بوست تنشر التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنه خلال اليومين السابقين للضربات الأمريكية على ثلاث منشآت نووية فى إيران، تواجد نشاط غير معتاد للشاحنات عند منشآت فوردو لتخصيب اليورانيوم، بحسب ما ذكر محلل بارز فى شركة الأقمار الصناعية ماكسار.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى يوم 19 يونيو، كان هناك 16 شاحنة على طول الطريق المؤدى إلى مجمع فوردو العسكرى تحت الأرض. وأظهرت صور تم التقاطها فى اليوم التالى أن أغلب الشاحنات تحركت حول كيلو متر فى اتجاه شمال الغرب بعيداً عن المنشأة، بحسب التحليل. فيما تمركزت شاحنات وجرافات أخرى بالقرب من مدخل الموقع، منها شاحنة بجواره مباشرة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت فى تقرير لها، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضرب المنشآت النووية فى إيران كان رهاناً استثنائياً بأن يقضى على برنامج نووى أرّق رؤساء عدة مع تجنب صراع آخر طويل المدى فى الشرق الأوسط من النوع الذى طالما رفضه هو ومؤيدوه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ما سيحدث فيما بعد سيكون له تداعيات عميقة على رئاسته، فلو تم إضعاف إيران بشكل لا تستطيع معه توجيه رد قوى، فإن ترامب سيكون بذلك وجه ضربة إلى خصم بما يبعث برسالة إلى الصين وروسيا وخصوم أمريكا الآخرين حول العالم بأنه لن يتوانى عن استخدام القوة العسكرية عند الضرورة.