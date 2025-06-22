شكرا لقرائتكم خبر عن بآيات من المصحف.. الأمهات يتلون القرآن لأبنائهن خارج لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يفيض بالأمومة والدعاء، افترشت عشرات الأمهات الأرصفة أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم بشارع الجامعة – الجيزة، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، يقرأن القرآن في صمت، والقلوب معلّقة بمن هم داخل لجان امتحان اللغة العربية.

ورغم حرارة الجو، لم تغادر الأمهات المكان بعد دخول أبنائهن إلى اللجان في تمام التاسعة صباحًا، بل جلست كل واحدة على قطعة قماش، تمسك مصحفًا صغيرًا أو أوراق دعاء، تقرأ في خشوع. وقالت إحدى الأمهات، وهي تقلب صفحات مصحفها الصغير: "بحاول أقرأ قد ما أقدر، لعل الله يفتح عليه.. كل آية بقرأها بنيّة التيسير والنجاح".

وتتكرّر هذه المشاهد في كل موسم امتحانات، لكنها تظل تحمل نفس المعاني العميقة، حيث تتحوّل الأمهات إلى خطّ دعم روحي صامت، يمدّ أبناءهن بالقوة وهم داخل لجان الامتحانات.

ورغم غياب الظل واشتداد الشمس، بقيت الأمهات صامدات، ممسكات بالمصاحف، منتظرات صوت الجرس الذي سيُعلن نهاية الامتحان.



الأمهات يدعمون أبنائهم بقراءة القرآن

الأمهات يقرأن القرآن لأبنائهن داخل لجان الثانوية العامة