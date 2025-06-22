شكرا لقرائتكم خبر عن المحاصيل الحقلية يستقبل مدير مركز الأرز الأفريقي لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية اليوم الأحد، بابوكار مانى مدير مركز الأرز الأفريقي لبحث سبل التعاون بين مركز الأرز الأفريقى ومركز البحوث والتدريب فى الأرز، فى إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين.

حضر الاجتماع الدكتور مجاهد عمار وكيل المعهد لشؤون البحوث والدكتور صابر صديق المدير التنفيذى لمشروع المزارع الأفريقية، والدكتور إسماعيل الرفاعى رئيس قسم بحوث الأرز والدكتور رأفت النمكى مربى الأرز بالمركز الأفريقى، وبإلإضافة إلى الدكتور بسيونى زايد والدكتور تامر فاروق والدكتور رباب العماوى من مركز البحوث والتدريب فى الأرز.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق بتعزيز التعاون البحثى بين مصر القارة السمراء ونقل الخبرات بين الجانبين وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقد تناول اللقاء مناقشة الاقتراح المقدم من مدير مركز الارز الافريقى بعمل ورشة عمل على المستوى الوزارى و الفنى للتعريف بالتجربة المصريه فى أنتاج الارز و كيفية نقل الخبرة المصريه للاشقاء فى الدول الافريقيه حيث تعتبر مصر نموذج فى إنتاج الارز من حيث كمية الانتاج و انتاجية وحده المساحة و رغبه العديد من الدول الافريقيه فى التعاون مع مصر للمساهمة فى رفع الانتاجية فى دول القاره السمراء حيث لا يتعدى انتاجيه الهكتار 2 طن بينما تنتج مصر متوسط 10 طن للهكتار

كمًا ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين مركز البحوث الزراعية و مركز الارز الافريقى من خلال تبادل المواد الوراثية و الخبراء و اعتبار مصر بوابه للتدريب و رفع قدرات الموارد البشرية للدول الافريقيه.



و شدد مدير المركز الافريقى على رغبته فى نقل النموذج المصرى للدول الافريقيه من خلال التعاون المشترك و زيادة حجم التعاون البحثى بين الجانبين.

و من جانبه رحب الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل بالتعاون المقترح و استعداد المعهد من خلال الباحثين والخبراء لمساعدة الدول الافريقيه فى تعزيز انتاج الارز حتى تصل القاره السمراء لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الاستراتيجى و تعزيز الامن الغذائى لدول القارة.