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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على الجنسية المصرية.. أسماء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

الأحد، 22 يونيو 2025 10:23 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 878 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، مادة 1 رفض طلب أيمن سعيد عبد الله باطر، باكتسابه الجنسية المصرية وذلك لدواع أمنية.

مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما نشرت قرار وزير الداخلية رقم 879 لسنة 2025، بشأن الجنسية المصرية، قرر مادة 1 ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة مثال عبد الحميد أحمد.

مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

وزارة الداخلية.2

قرار وزارة الداخلية 

وزارة الداخلية

القرار الثاني 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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