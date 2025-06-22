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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على الجنسية المصرية.. أسماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبيالأحد، 22 يونيو 2025 10:23 ص
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 878 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، مادة 1 رفض طلب أيمن سعيد عبد الله باطر، باكتسابه الجنسية المصرية وذلك لدواع أمنية.
مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت قرار وزير الداخلية رقم 879 لسنة 2025، بشأن الجنسية المصرية، قرر مادة 1 ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة مثال عبد الحميد أحمد.
مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
قرار وزارة الداخلية
القرار الثاني
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