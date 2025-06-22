شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على الجنسية المصرية.. أسماء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 10:23 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 878 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، مادة 1 رفض طلب أيمن سعيد عبد الله باطر، باكتسابه الجنسية المصرية وذلك لدواع أمنية.

مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما نشرت قرار وزير الداخلية رقم 879 لسنة 2025، بشأن الجنسية المصرية، قرر مادة 1 ترد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد محمد أحمد عبد الله وآخرهم السيدة مثال عبد الحميد أحمد.

مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

قرار وزارة الداخلية

القرار الثاني