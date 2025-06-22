شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. تعرف على تفاصيل وشروط التقدم لمنحة الدكتورة ريم بهجت بجامعة مصر للمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن وضع مجلس أمناء الجامعة لشروط التقدم لمنحة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس للجامعة، للدراسة بكلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة للعام الدراسي 2025/2026 والتي يبدأ التقدم للحصول عليها فور إعلان نتائج الثانوية العامة وحتى يوم 15 يوليو المقبل وذلك عبر الموقع الالكتروني للجامعة، على ان يتم الإعلان عن الفائز أول أغسطس 2025.



وقال إن الشروط تشمل: أن يكون المتقدم للمنحة الدراسية مصري الجنسية وحاصل علي الثانوية العامة بمعدل 90% علي الأقل، وإجادته للغة الانجليزية عبر حصوله علي شهادة TEFL / IELTS أو اجتيازه لاختبار الجامعة، وتقديمه لمقترح مشروع ابتكاري في مجال علوم الحاسب والمعلومات فيما لا يزيد عن خمس صفحات، حيث ستتولى لجنة من الجامعة تقييم المشروعات المقدمة لاختيار الفائز علي أساس خمس معايير وهي تقييم الفكرة أو الابتكار، قابلية الفكرة للتطبيق، استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتأثير المجتمعي ومستوي العرض التقديمي، بجانب إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين لعرض مقترحاتهم علي اللجنة.



وأشار إلى ان المنحة الدراسية شاملة المصروفات الدراسية والباصات والإقامة للمغتربين غير المقيمين بالقاهرة، كما يشترط لاستمرار التمتع بالمنحة طوال سنوات الدراسة بالكلية، إلا يقل تقدير الفائز بالمنحة عن جيد جدا مع مرتبة الشرف.



وأوضح ان مجلس أمناء الجامعة قرر أيضا أن تمنح هذه المنحة سنويا بالتناوب بين كليات الجامعة لإثراء هذه التجربة، خاصة وان الجامعة تقدم العديد من المنح الدراسية لأوائل الثانوية العامة وأيضا لإبطال مصر الرياضيين تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الجامعات الأهلية منح دراسية للشباب المصري المتميز.