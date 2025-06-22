شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: مبادرة سكن كريم تستهدف أكثر من 80 ألف أسرة بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة سكن كريم، تسعى لتوفير سكن كريم ولائق لأكثر من 80 ألف أسرة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة القرن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، التي تعد الأضخم على مستوى مصر، كونها تستهدف تطوير شامل في 4500 قرية مصرية، يعيش بها حوالي 60 مليون مواطن.

جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الوزراء، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر "سكن كريم" للإعلان عن إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، الذي تنظمه وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.

